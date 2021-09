Se suspende el Brasil-Argentina tras entrar la Policía en el campo a buscar a cuatro jugadores argentinos

Tras lo ocurrido, y en respuesta, la selección argentina abandonó el terreno de juego tras una discusión y decidió volver a su hotel. Desde la cuenta de Twitter de la selección se confirmaba que el encuentro no se iba a reanudar y que se había suspendido.

El incidente se ha producido después de que la Policía Federal se presentara en el hotel de concentración de Argentina en busca de Emiliano Martínez, Giovani Lo Celso, Cristian Romero y Emiliano Buendía, quienes pasaron por Inglaterra en los últimos 14 días, pero no lo reflejaron así en el cuestionario de entrada en el país, aunque habían recibido el visto bueno de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) para jugar el partido tras una advertencia de las autoridades brasileñas.

Los jugadores, que militan en la Premier, habrían falsificado sus papeles y las autoridades de Brasil querían no solo que no jugarán el partido sino que fueran expulsados del país. ANVISA había informado previamente de que encargó a la Policía Federal el aislamiento inmediato de los cuatro jugadores argentinos porque no se puede entrar en Brasil si en los últimos 14 días se ha estado en Sudáfrica, Irlanda del Norte o India.