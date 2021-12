La tenista china Peng Shuai niega las acusaciones de abuso sexual: "Fue un malentendido"

La tenista china Peng Shuai se ha retractado de las acusaciones de agresión sexual al ex viceprimer ministro chino Zhang Ghaoli en la primera entrevista concedida a un medio extranjero. En un vídeo publicado por el periódico Lianhe Zaobao, el más importante en lengua china de Singapur, la tenista ha asegurado que "nunca ha acusado a nadie de abusos sexuales" y que su publicación en la red social Weibo, el pasado 2 de noviembre, era un "asunto privado" y atribuye lo ocurrido a un "malentendido" .

Peng ha participado en Shanghái en un evento junto con otras estrellas del deporte chino como el ex jugador de baloncesto Yao Ming . La tenista china generó una gran preocupación mundial cuando desapareció tras publicar acusar en internet a un alto cargo chino y eso generó e l movimiento en redes sociales #WhereIsPengShuai (¿Dónde está Peng Shuai?).

En noviembre, Peng publicó en Weibo un mensaje dirgido a Zhang en el que afirmaba que habían tenido una aventura que comenzó cuando él la obligó a tener relaciones sexuales. "¿Por qué me buscaste, me llevaste a tu casa y me obligaste a tener sexo contigo?".