La japonesa Naomi Osaka se retira de Roland Garros tras su polémica por negarse a hablar con la prensa

La ganadora de cuatro Grand Slams, anunció hace unos días que no hará ruedas de prensa tras los partidos por "salud mental ", pero su decisión no ha gustado a los responsables del mundo del tenis.

"He sufrido de largos problemas de depresión desde el US Open 2018 y que me está costando mucho lidiar con ello", ha explicado la japonesa en un comunicado que se ha publicado en redes sociales y donde asegura que es introvertida y que no es "una persona a la que le salga de forma natural hablar en público" por lo que le provoca ansiedad.