Tercera medalla española en Tokyo: Maialen Chourraut se cuelga la plata en K-1

«Sueño con una cosa: sueño con las medallas, no le pongo color, pero una cosa es soñar y otra cosa es el objetivo que tengo, el objetivo es verme rápida en el agua. Quiero verme rápida, con una navegación contundente, empujando muy bien la piragüa, haciéndola correr y estando ligera en las maniobras y que vea el vídeo y diga, esta Maialen me gusta. Me encantaría ver mi bajada y que me gustara. Si lo consigo volveré muy contenta a casa» decía la guipuzcoana antes de empezar a competir. Sueño cumplido.