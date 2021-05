Tiger Woods reaparece en redes para apoyar a una niña que lucha contra un cáncer de huesos

Woods me dijo que me mantuviera fuerte

La niña había acudido a ver un partido de fútbol en Florida durante el pasado fin de semana cuando se encontró con el golfista. Woods se paró a hacerse una foto con ella. "Pude tener una charla rápida con Tiger Woods. Este fin de semana me encontré con él en los campos de fútbol. Me dijo que me mantuviera fuerte", explicaba emocionada Perrone.