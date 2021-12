Tiger Woods regresa al golf junto a su hijo nueve meses después de su accidente

Charlie Woods estuvo a un nivel espectacular, aunque su padre le siguió el ritmo como pudo. Ya en el hoyo 16, Tiger torció el gesto de dolor , pero eso no le impidió finalizar.

Tiger Woods reconoció que aún está muy lejos del nivel que requiere un torneo del PGA: "No tengo resistencia ni tampoco puedo caminar un campo tan plano como este. Bastante tengo con poder decir que tengo la pierna pegada a mí", explicó. No obstante, acabó contento y orgulloso de su hijo: "Tengo un compañero que le pega muy bien con el drive y que mete muchos putts, no puedo pedir uno mejor".