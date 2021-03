Tunku Ismail, el príncipe de Johor que flirtea con el Valencia: "Quiero expandir mi imperio"

Quién es Tunku Ismail, el multimillonario malasio

La fórmula para sacar al Valencia de la crisis, según el príncipe Johor

Su interés por el Valencia no es nuevo, pero a la vista de su última publicación, parece que quiere allanar el terreno convenciendo a la afición valencianista de sus intenciones. "No soy nuevo en fútbol. He creado mi equipo el JDTFC donde cada año lucha por el campeonato. He ganado 16 títulos en ocho años. Somos el club más grande del sudeste asiático y uno de los más grandes de todo Asia", explica.