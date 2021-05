U2 y Martin Garrix presentan en Wembley 'We Are The People', la canción oficial de la Eurocopa 2020

Los componentes de U2 Bono y The Edge, y el DJ y productor holandés Martin Garrix se han juntado para crear ‘We Are The People’ , la canción oficial de la Eurocopa de 2020 , que se celebrará del 11 de junio al 11 de julio en 11 ciudades diferentes repartidas por todo el continente europeo.

La canción oficial de la cita europea ha sido escrita “para celebrar la fiesta y el fútbol” que supone la Eurocopa. “’We Are The People’ es una canción que analiza los retos a los que se enfrenta el mundo, al tiempo que pretende encontrar una respuesta unificada a estos problemas”, señala la UEFA en un comunicado.

“’We Are The People’ espera reflejar la positividad , la esperanza y la determinación necesaria para que cualquier equipo tenga éxito, además de ofrecer un sentimiento de unión, que encaja con el tema de la Eurocopa 2020: la unidad”, añadió.

Presentación de la canción por todo lo alto

Garrix, DJ y productor mundialmente conocido, y autor de éxitos como ‘Animals’, ‘In the Name Of Love’ y ‘Scared to Be Lonely’, también ha producido la música oficial de la salida de los equipos al campo y de la retransmisión del torneo.