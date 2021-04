Bilbao se despide de la Eurocopa tras la comunicación oficial de la UEFA

La UEFA ha comunicado este miércoles de forma oficial a las instituciones vascas que el estadio de San Mamés no albergará la sede de Bilbao en la próxima Eurocopa, tras lo cual estas instituciones han expresado su rechazo a esta decisión y anunciado que pedirán ser resarcidas económicamente por la cancelación del evento.

Otro sueño sin cumplir. Bilbao no gana para disgustos y parece que últimamente Sevilla tiene mucho que ver. La Eurocopa dice adiós a la capital vizcaína antes de llegar y lo hace poniendo rumbo a la hispalense. Iba a ser el acontecimiento del año, pero las condiciones impuestas por el Gobierno Vasco no han convencido a la UEFA .

En una declaración hecha pública esta tarde, el Ayuntamiento de Bilbao, l a Diputación Foral de Bizkaia y el Gobierno Vasco dan a conocer esta decisión "unilateral" de la UEFA, que no comparten, y anuncian que harán valer el contrato que firmaron con este organismo para pedir un resarcimiento económico.

"En Bilbao no se jugará la Eurocopa 2020. Pero no vamos a permitir que se juegue con Bilbao y con las Instituciones Vascas", ni que "se ponga en duda la contrastada y larga experiencia y capacidad de las autoridades vascas para la gestión y organización de eventos de alcance internacional", subrayan.

Los organizadores quieren que haya público, sin embargo, e l ejecutivo vasco sólo garantizaba un aforo del 25% siempre y cuando se cumplieran condiciones casi utópicas como que la tasa de incidencia estuviese en 40 casos por 100.000 habitantes o que el 60% de la población estuviera ya vacunada. Como que no.

Pérdidas millonarias

Pero esta huida no sólo daña el orgullo vasco, sino también la economía. Con un impacto directo estimado de 70 millones en la ciudad, las administraciones ya habían invertido 1,27 millones que, en principio, no se van a recuperar. En principio, porque desde el consistorio bilbaíno no se descartan acciones legales contra la UEFA.