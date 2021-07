Última hora Juegos Olímpicos de Tokio | Competiciones, protagonistas y medallero

07:00 H Natación: La china Zhang Yufei coge el trono de Mireia Belmonte en 200 mariposa

La nadadora china Zhang Yufei se convirtió este jueves en campeona olímpica de los 200 metros mariposa cogiendo el trono de la española Mireia Belmonte, que no defendía su título en Tokyo 2020, después de vencer en un final disputada en el Centro Acuático de Tokio, que dominó con gran autoridad. Belmonte, que ganó el oro hace cinco años con un tiempo de 2:04.85, decidió centrarse en otras pruebas y no participar en el 200 mariposa, una disciplina que tiene nueva reina desde este jueves. La china Yufei se hizo dueña antes de alcanzar el ecuador de la misma y no soltó la punta en una carrera de mucho nivel. Yufei paró el reloj en 2:03.86, nuevo récord olímpico tras desbancar la marca de su compatriota Jiao Liuyang, en vigor desde Londres 2012. La plata y el bronce fueron para las estadounidenses Regan Smith (2:05.30) y Hali Flickinger (2:05.65), respectivamente.