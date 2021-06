Unai Simón, sobre su error ante Croacia: "Me he martirizado un poco, lo he visto seis o siete veces"

El portero titular de la selección española fue uno de los protagonistas del partido de octavos ante Croacia

El guardameta asegura sentirse arropado por los compañeros y los técnicos de la selección

Simón no ha querido valorar su convocatoria para los Juegos Olímpicos de Tokio

Unai Simón, uno de los nombres de los octavos de final de la Eurocopa ante Croacia ha comparecido ante los medios de comunicación desde San Petersburgo para analizar su partido ante Croacia, el próximo duelo de la selección en cuartos de final ante Suiza y su convocatoria para los Juegos Olímpicos de Tokio.

Sobre su error ante Croacia, el portero asegura que ha llegado a ver las imágenes "seis o siete veces". "Los errores forman parte del juego (...). Me he martirizado un poco. Hago mal el control, intento darle salida al balón en vez de dejarlo muerto en mis pies", explica.

Para Simón, el partido de octavos fue muy especial: "No suelo celebrar con énfasis los goles pero en el tercer y quinto gol me desahogo un poco. No soy el portero del primer gol pero pienso lo que podía haber sido si hubiéramos perdido", confiesa.

Conversación con De Gea

El guardameta también ha hablado del grupo y cómo le animaron tras su error: "Me han arropado en el campo y en el vestuario". Sobre su conversación con De Gea, Unai agradece el gesto: "Se quedó a esperarme. Me tranquilizó mucho lo que me dijo. Me lo quedo para lo personal pero me ayudó mucho".

Unai no ha querido comentar su convocatoria para los Juegos Olímpicos de Tokio porque está centrado en la Eurocopa: "Ya hablaré en su momento".

El portero titular de la selección española cometió un grave error en el primer gol de Croacia que abrió el marcador. Pero después supo sobreponerse con una buenas intervenciones que mantuvieron a la selección española en el partido cuando los jugadores más lo necesitaban.