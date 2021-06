Uribes espera que la selección de fútbol se vacune este miércoles "si los expertos no tienen inconveniente"

La RFEF pidió a Uribes explicaciones sobre la vacuna antes del España-Portugal

"La semana pasada, cuando llamé al presidente de la RFEF para pedirle que se redujera el público previsto para el España-Portugal, me preguntó que cómo iba lo de la vacuna y le dije que iba a escribir a la ministra. El viernes mandé una carta a la ministra de Sanidad para pedir la vacunación de la selección y me dijo que sí. Lo van a tramitar en el Consejo de Salud Pública de este martes y espero que el miércoles se vacunen si los expertos no tienen ningún inconveniente", señaló Rodríguez Uribes en el programa 'El Larguero'.