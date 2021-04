El Valencia responde a La Liga sobre los insultos racistas: "Esperamos que se cambie la normativa"

El Valencia C.F ha respondido este viernes al informe realizado por La Liga en el que se concluye que no se encuentran pruebas sobre los insultos racistas de Cala a Diakhaby en el Cádiz-Valencia. La Liga anunciaba así que con los soportes disponibles, incluso habiendo contratado a una empresa especializada en lectura de labios, no se puede demostrar que el insulto que denunciaba el jugador valenciano se hubiera producido.

El equipo valenciano ha emitido un comunicado en el que señala que "el hecho de que no se hayan encontrado pruebas no significa que no se produjera", señalan. Destacan además, que pese a la investigación llevada a cabo por La Liga, el Club en ningún caso cambia su opinión sobre lo que sucedió durante el partido y mantiene su firme apoyo a Diakhaby.