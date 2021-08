Valentino Rossi se retira tras un cuarto de siglo compitiendo y nueve títulos

El piloto de MotoGP Valentino Rossi ha anunciado su retirada . El italiano no estará en MotoGP a partir de la próxima temporada, tal y como ha confirmado en una rueda de prensa excepcional. Debutó en 125 centímetros cúbicos en 1995 con el equipo Aprilia. Desde entonces ha conseguido nueve campeonatos mundiales en todas las categorías, de los cuales siete en la reina.

"He decido parar a finales de esta temporada. Es difícil decir que el año que viene ya no estaré compitiendo. Es algo que llevo haciendo, creo, 30 años. El año que viene mi vida cambiará en cierto modo, pero en cualquier caso ha sido fantástico y lo he disfrutado mucho. Ha sido un largo recorrido y verdaderamente divertido", ha explicado.