Valentino Rossi se baja de la moto en el GP de Valencia tras conquistar nueve mundiales en 25 años

El piloto italiano se retira tras 89 victorias y 235 podios en 13 temporadas

'Il Dottore' se va como ídolo de masas por su carisma dentro y fuera del circuito

Ha corrido para las marcas más importantes desde que debutase en el Mundial en 1996

Valentino Rossi, uno de los campeones más grandes y carismáticos de la historia del motociclismo, termina su carrera en el Gran Premio de Valencia que se celebra el domingo 14 de noviembre, y tras 12+1 temporadas en la élite, el equivalente a 25 años.

"No sé qué ocurrirá, espero ser capaz de hacer buena carrera y no puedo predecir qué sensaciones tendré. Seguro que disfrutaré, en todos los momentos especiales suelo reír, no lloro mucho, así que, sinceramente, espero no llorar", confesó Rossi en una rueda de prensa especial este jueves en el Circuito de Cheste con motivo de su adiós tras 25 años en el campeonato.

El piloto italiano de 42 años apodado como Il Dottore, correrá por última vez con su icónico número 46, que le convirtió en campeón del mundo en 9 ocasiones, siete de ellas en la máxima cilindrada.

Su última carrera la ganó en el circuito holandés de Aspen en 2017, pero han sido más de 400 los grandes premios que ha corrido Valentino Rossi desde que llegó a la élite, donde ha conseguido 89 victorias en la categoría reina y otras 26 entre 125 y 250 centímetros cúbicos, y corriendo para los tres equipos grandes: Yamaha, Ducati y Honda.

Puede presumir de haber subido al podio 235 veces desde que lo hiciera por primera vez en 1996 en el Gran Premio de Austria, en donde fue tercero con Aprilia en la carrera chica del Mundial de motos.

Una carrera impresionante en el motociclismo que pudo no haber sido tal de haber continuado con las cuatro ruedas, como así empezó en el mundo del motor por el empuje de su padre, que le metió muy pronto a competir en karts.

Valentino Rossi se ha convertido en un ídolo de masas por su carisma dentro y fuera de los circuitos. El mundo del motociclismo está triste por el adiós a los circuitos de uno de los más grandes de la historia.

"Lo más positivo de mi carrera es que muchas personas se han animado a seguir MotoGP por seguir mi carrera y este deporte ha ganado en fama. Creo que durante mi carrera me he convertido en algo distinto, en una especie de icono y es me produce mucha felicidad", subrayó el nueve veces campeón del mundo.