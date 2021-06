Mayweather y su victoria frente a Logan Paul, en el combate más esperado

Técnicamente, al no haber juez, no hubo ganador a los puntos. Pero, de los 213 golpes que tiró Logan, sólo 28, un 13%, dieron en el blanco. El combate duró 24 minutos, bastante blandos en cuanto a golpes notables y muy lejos de un giro de guión como un KO. Está claro que, fuera del interés monetario -se especula que 'Money' ha podido ingresar hasta 100 millones de dólares entre el pago base y un porcentaje de las visitas- Mayweather no necesita estas exhibiciones, muy por debajo de su capacidad en la disciplina.