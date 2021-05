Zidane deja el Real Madrid tras una segunda etapa con luces y sombras

Zidane ha sorteado crisis respondiendo en varias jornadas con destellos de buen juego y con resultados positivos, incluso con el último empujón de Liga. Pero caminar en el alambre durante tanto tiempo supone un desgaste no sólo para el técnico galo sino para la plantilla, que no puede o no sabe responder tratando de revertir la situación. Una situación que no es nueva ni para los jugadores ni para el propio Zizou. Ya pasó por ello.