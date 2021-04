Zinédine Zidane: "La Superliga es una cuestión del presidente"

El técnico madridista aseguró que el equipo está centrado en disputar el título de Liga y de Champions

Sobre la Superliga dijo tener una opinión que no va a dar porque "no importa"

"Entiendo que digáis 'Zidane nunca se moja', y es la verdad", aseguró

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, ha asegurado que la Superliga europea es una "cuestión del presidente", y que aunque tiene una opinión sobre el tema esta "no importa", y ha afirmado que sus jugadores van a "superar el límite" para tratar de luchar por LaLiga Santander y la Liga de Campeones hasta final de temporada, empezando por el partido de este miércoles ante el Cádiz en el Ramón de Carranza.

"Es una cuestión de una persona, el presidente. Yo estoy aquí para el partido de mañana. No es mi trabajo hablar de eso", declaró en rueda de prensa. "Mi opinión no te la voy a dar. Entiendo que digáis 'Zidane nunca se moja', y es la verdad. Lo que me anima es el día a día y el partido de mañana. Puedo opinar, pero no sirve. Yo: Cádiz", añadió.

También aseguró que en el vestuario se habla "nada, cero" del tema. "No hablamos de eso. En la mente de los jugadores está solo el partido de mañana. No soy tonto, vienen muchos partidos detrás, pero tenemos que hacer bien el partido de mañana. El resto no lo podemos controlar", manifestó.

Sobre el estado del equipo, el técnico francés explicó que tratarán de "superar las dificultades" para dar el máximo en el último tramo del curso. "Lo que nos anima es que falta poco de aquí a final de temporada. Vamos a intentar darlo todo mañana. Será un partido complicado, es un equipo que defiende bien y que juega en su casa. Vamos a intentar sumar puntos", expuso.

Así, se presentarán ante el Cádiz "con un equipo que va a pelear". "Sabemos las dificultades que tenemos, pero no estamos al límite. Con todo lo que ha pasado este año, no vamos a bajar los brazos ahora. Vamos a ponernos con todas las fuerzas que tenemos. Vamos a tener un equipo competitivo mañana para intentar ganar", indicó.