Herencias: pueden o no los viudos cambiar el testamento

Cuando una persona fallece, surgen muchas preguntas en relación con el reparto de la herencia entre los familiares. Hay casos en los que el difunto no deja testamento , por lo que los bienes se reparten según marca la ley y los beneficiarios pasan a ser los herederos forzosos .

En cambio, si el fallecido ha plasmado sus voluntades en un testamento, este documento no puede ser modificado por nadie que no sea el propio testador. Y, aunque el causante tiene la libertad de repartir su herencia como quiera, no puede privar de la herencia a los legitimarios.