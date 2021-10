Bruselas promete medidas para controlar el precio de la luz

Bruselas empieza a ver las orejas del lobo de una potencial crisis energética . La Comisión Europea no da una respuesta inmediata a las peticiones de varios gobiernos, entre ellos el español, pero sí contó este miércoles a los ministros de Energía y Clima que la próxima semana presentará medidas que se puedan tomar sin violar la normativa comunitaria. Esas medidas, cuentan fuentes comunitarias, estarán sobre la mesa de los jefes de Estado y de Gobierno en la cumbre del próximo 20 y 21 de octubre.

La Comisión pretende que sirvan al menos para proteger a los hogares más pobres de la subida de las facturas de la luz y el gas , para revisar a la baja algunos impuestos y para que los gobiernos tengan permiso para apoyar a las empresas con ayudas de Estado . Europa nunca había pagado tanto por el gas y el aumento de la demanda coincide con una limitación de los suministros ya no sólo desde Rusia sino también desde Noruega.

Los gobiernos español y francés son los que más se están moviendo en los últimos días. Las primeras respuestas de la Comisión Europea fueron para pedir que no se tomaran medidas a lo loco y prometer ideas para ayudar a controlar los precios. Las subidas de los últimos días hicieron que Italia y varios países del este de Europa se unieran a la presión franco-española.

España quiere medidas potentes. La vicepresidenta del Gobierno para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, advirtió a la Comisión Europea que debe plantear ya medidas contundentes, que no sean “de mínimos”, un plan “audaz” para permitir una reacción europea conjunta.

A su llegada a Luxemburgo, Ribera dijo: “Sería una enorme pena y resolvería muy poco que la Comisión viniera con una propuesta de mínimos en la que básicamente sistematice lo que ha venido existiendo. Lo que existe lo conocemos ya, lo hemos aplicado y no basta”.

El vicepresidente de la Comisión Europea y máximo responsable comunitario contra la crisis climática, Frans Timmermans, adelantó las propuestas a los ministros. Considera que “el mercado de carbono no es la fuente de la subida de los precios de la energía” y que “el problema está en otro sitio, en las condiciones de mercado”. Algunos gobiernos, sobre todo en Europa del Este, apuntan a las políticas contra la crisis climática como culpables de la subida de los precios. El húngaro lo hace directamente para culpar a la Comisión Europea.

La comisaria europea de Energía, Kadri Simson, dijo ante el Parlamento Europeo que el “shock de precios no puede ser subestimado. Está haciendo daño a los ciudadanos y en particular a los hogares más vulnerables, debilitando la competitividad y añadiendo presión inflacionaria. Si no se pone bajo control pone en riesgo la recuperación”. Fuentes comunitarias explicaron que Simson estudia la propuesta hispano-francesa de crear una plataforma de compras conjuntas de gas.