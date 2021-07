Casi la mitad de los autónomos no se irá de vacaciones este verano

El 41,1% de los autónomos ha afirmado que cogerá unos días de vacaciones este verano (1,4 millones de autónomos), frente a casi un 43% que dice que no va a poder disfrutar de unos días de descanso y cerca de un 14% que asegura que no lo ha decidido por las condiciones actuales.

Entre los que han señalado que no se irán de vacaciones, un 54,2% ha dicho que no se lo puede permitir económicamente y casi un 23% ha apuntado que no puede cerrar en verano porque es cuando más actividad tiene su negocio.