Chia, la criptomoneda 'verde' que puede encarecer lo que pagas por tus discos duros

Su creador, Bram Cohen , fue también fundador de la red ‘peer to peer’ BitTorrent , y asegura que ideó su moneda para que fuera más ecológica y para reducir la huella de carbono de las transacciones.

Para ello, a diferencia del símil de la minería optó por el de la agricultura , lo que traducido al lenguaje informático significa que para conseguir sus monedas no se usan los martillos neumáticos y la fuerza bruta de las tarjetas gráficas con las que se mina el Bitcoin, sino el espacio libre de los discos duros de los ordenadores a modo de granjas.

Por eso la moneda se llama ‘Chia’, como el grano, porque se cultiva y porque promete ser una criptomoneda ‘verde’, aunque eso puede no ser tan cierto como lo pintan .

El ‘blockchain’ y las pruebas de trabajo para certificar bloques

¿En qué consiste cada una?

Según explica el responsable de innovación de Paradigma Digital: “Chia lo que intenta es dar un giro a la minería de criptomonedas para reducir su consumo energético y a la vez darle una orientación mucho más ‘verde’. Por eso se llama 'cosechar' y no 'minar'. Toda la terminología que se usa en esta nueva forma de firmar los bloques va encaminada a defender su carácter más ‘verde’, pero advierte: “ Puede no llegar a serlo tanto ”.

El dinero que ‘crece’ en los árboles

“Una vez tienes preparadas las parcelas es cuando empezarías a cosechar, explica Grande. “¿En qué consiste?, bueno, esas parcelas que has preparado sirven para hacer una serie de computaciones y cada cierto tiempo se necesitará una prueba para que alguien (un granjero) certifique un bloque de la cadena”. Si eres el elegido “ tú, con tu parcela puedes servir para que se firme ese bloque y a cambio recibes una recompensa en forma de criptomonedas”.

La granja como alternativa ‘verde’ a la mina

Antes de empezar “tienes que preparar parcelas” explica Grande. “Estas parcelas no son otra cosa que grandes bloques de almacenamiento que tú tienes que tener en un disco duro . El coste de computación que conlleva esto no es demasiado alto pero el tiempo necesario para que estén listas sí que es considerable”.

Para crear las parcelas lo antes posible necesitas discos rápidos y una vez creadas puedes pasarlas a otros discos más lentos y más grandes. Por decirlo de otro modo, para el arado y la siembra se usan las máquinas más rápidas y más potentes de las que dispongamos, la recolección no importa que la hagamos a mano.

La demanda de discos aumenta los precios

Para Miguel de Castro, que sean los discos y no las tarjetas gráficas las que se usen para ‘cultivar’ criptomonedas supone, además, un problema añadido porque “a diferencia de lo que pasa con las GPUs, que bueno, si quieres jugar a videojuegos las necesitas, los discos duros para guardar tus datos los vas a necesitar sí o sí ”.

En cuanto a si esto será una tendencia sostenida o si no pasará nada, según de Castro “ya se han visto incrementos de precio de entre el 30% y el 60% en estos dispositivos, pero a futuro todo va a depender de la volatilidad de ‘Chia’ como moneda. Puede ser que funcione muy bien, que no funcione; o que ahora no funcione y dentro de cuatro años sí y sea entonces cuando tengamos un problema serio con el precio de los discos”.