La almendra, en problemas: el calor hunde la cosecha prevista y los productores aseguran que no cubren costes

Las primeras recogidas de almendra de la temporada no están dejando buenas noticias para los productores, que cuentan ya con que la cosecha prevista hace solo unos meses se va a reducir, al menos, hasta un 30% a consecuencia de las condiciones meteorológicas , que han impedido el crecimiento normal del fruto .

“Las perspectivas eran muy buenas, pero nos hemos encontrado con la sorpresa de que al recolectar no está saliendo la cantidad que teníamos prevista, sobre todo por el tamaño . De la variedad que se está recogiendo ahora, la más temprana, se suelen sacar unos 340 gramos de pepita por cada kilogramo de almendra en cáscara y ahora están saliendo entorno 270 gramos. Y eso en regadío, que no ha sufrido la falta de agua, habrá que ver qué pasa con el secano”, explica David Andreu, productor y responsable de frutos secos de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA).

Los productores se muestran resignados ante el efecto que han tenido las altas temperaturas en la evolución de la cosecha de la almendra, de la que tienen que surtir entre otros productos, los turrones de la próxima campaña navideña . Creen que fueron las primeras olas de calor, casi al comienzo de la primavera, las que afectaron al crecimiento del fruto. “ Coincidió con el momento en que la almendra empieza a granar, a aumentar el tamaño . Creemos que por esa época se pudo parar el crecimiento. No lo sabemos, pero son las conclusiones que estamos sacando desde el sector”, explica Andreu.

Los técnicos de esta organización agraria explican que las altas temperaturas han incrementado de forma notable las necesidades de agua del arbolado, que en muchas zonas regables no se han podido satisfacer por restricciones a causa de la sequía . De las más de 756.000 hectáreas dedicadas en España al cultivo del almendro, apenas el 22% corresponde a cultivos de regadío , según los datos del Ministerio de Agricultura correspondientes a 2022.

Las negativas predicciones sobre la evolución de la cosecha de la almendra no se están reflejando, en cambio, en una subida de los precios de este producto, como sí está ocurriendo en otros, como el aceite de oliva. Este se ha encarecido más de un 100% en origen y acumula un aumento interanual cercano al 40% en el precio que paga el consumidor por la caída de la oferta.

Al contrario, los productores de almendra asisten a un descenso continuado de los precios durante los últimos meses. “Estamos preocupados porque no encontramos motivos para este descenso. En las lonjas, cada día está bajando de precio y no es comprensible, porque venimos de dos años de malas cosechas y no debe haber mucho estocaje en los almacenes. La almendra debería, por lo menos, mantenerse a como estaba hace dos meses, que estaba entre 4 y 5 euros el kilo, dependiendo de las variedades, pero ahora estamos a 3 euros”, lamenta Andreu.