La cuarta ola de calor dispara el precio de la luz a su máximo en dos meses

La ola de calor remitirá a partir del próximo miércoles y con ella, seguramente, los precios de la electricidad. Para este martes se espera que los termómetros superen los 40ºC en amplias áreas de los cuadrantes suroccidental y nororiental peninsulares, mientras que en el resto del interior peninsular, Mallorca y el sur de Galicia se pronostican temperaturas entre los 36-39ºC. Se supone que estos episodios de elevado calor ya no se repetirán en lo que resta de verano en la mayor parte de las zonas.

A diferencia también del año pasado el coste de este combustible se mueve en niveles mucho más moderados y por eso los precios por su uso adicional durante las olas de calor, aunque se nota, no afecta de manera tan acusada. De hecho, el llamado 'tope al gas' no se activa desde el pasado mes de febrero. Eso quiere decir que los precios de este combustible no han sobrepasado el límite que activaría la excepción ibérica para tratar de contener la escalada del gas.