Alberto Garzón responde a las críticas de Ayuso: "Ella atiborró a los niños con pizzas en pandemia"

"No doy crédito". Así ha reaccionado el ministro de Consumo Alberto Garzón al ser preguntado por el tuit de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en el que se podía leer "Drogas, si. Dulces, no", criticando la decisión del ministerio de Consumo de prohibir la publicidad de dulces y productos no saludables para niños, mientras se plantea la legalización de la marihuana.