El alcalde que dijo que no pagaría la luz rectifica al enterarse de que la subida no le afecta

Lo que al parece no sabía entonces el alcalde es que el ayuntamiento se había adherido a un contrato de suministro de la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias). Y en este contrato el precio es fijo y no está sujeto a la volatilidad del mercado mayorista.

"Esta información no me la han trasladado hasta hoy los técnicos del municipales", argumenta el alcalde. El contrato de la luz se firmó antes de que él asumiera su puesto, explica. "Ostento el cargo desde el 6 de octubre de 2020 y son muchas las vicisitudes a las que me he enfrentado en los últimos nueve meses como alcalde", explica López. El alcalde aún así, se ratifica en lo que pensaba hace dos días y denuncia los perjuicios de la "continuada especulación de precios de las eléctricas" y su impacto en las familias más humildes.