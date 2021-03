Aerolíneas y hoteles aceleran su reactivación para atender a los alemanes rumbo a Baleares

Apertura progresiva

Poco impacto en la Comunidad Valenciana

Donde también se nota ya la llegada de visitantes procedentes de Alemania es en la Comunidad Valenciana, otro de las zonas que el Gobierno germano ha sacado de la lista de destinos de riesgo. En este caso la mayoría de los visitantes, dicen desde el sector hotelero, son ciudadanos alemanes que tienen allí segundas residencias a las que hasta ahora no podían acudir, por lo que el impacto no está siendo importante aun desde el punto de vista de las reservas en alojamientos hoteleros.

“Lo que no entendemos es la incongruencia de que puedan venir alemanes y los españoles no. Hay zonas en España que tienen una incidencia muy baja y no tiene ni pies ni cabeza que ellos no puedan venir”, señala en referencia al cierre perimetral decretado por todas las comunidades autónomas tanto para la Semana Santa como para el puente de San José.