Bankia desaparece: cómo afecta la fusión a las cuentas e hipotecas de sus clientes

La fusión y la integración de ambas entidades puede causar preocupación a los clientes sobre las consecuencias que la operación tendrá en productos como las cuentas corrientes, las tarjetas, o los préstamos suscritos. En este sentido, el Banco de España señala que aunque las fusiones puedan provocar la reorganización de las redes comerciales “ no suponen por sí mismas cambios automáticos en las condiciones de los productos que los clientes tengan contratados”.

¿Nuevas condiciones?

El BdE explica que en el caso de un préstamo personal, hipotecario o de otro producto con una duración determinada, las condiciones que se pactaron no pueden cambiar , así que los clientes seguirán pagando las mismas cuotas.

En cambio, si hablamos de productos de duración indefinida o de renovación automática, como una cuenta o una tarjeta, las condiciones podrían ser modificadas por la nueva entidad. Esto sucede porque cualquier banco puede cambiar las condiciones de este tipo de productos a lo largo de la vida de la operación. Eso sí, si esa modificación no es favorable al cliente la entidad ha de avisarle con suficiente antelación como para que pueda cancelar el producto si no está satisfecho antes de que el cambio sea efectivo.

¿Qué pasa con mi cuenta?

¿Cambian las condiciones de un depósito?

¿Cómo afecta a mi hipoteca?

El crédito hipotecario tiene también un límite de duración con lo que, según explica el Banco de España, las condiciones acordadas no pueden modificarse. Tras la fusión la nueva entidad está obligada a respetar aspectos como la cuota, el tipo de interés, el plazo de amortización, comisiones , requisitos de bonificación del interés, importe pendiente, período de devolución…

Desde Bankia señalan, además, que existen productos vinculados a las hipotecas para conseguir una bonificación de los tipos de interé s como los seguros del hogar, de vida o de protección de pagos. En estos casos el importe de las primas sí podría variar y, si no está conforme el cliente podría cancelar estos servicios. La cancelación, eso sí, conllevaría la pérdida de las bonificaciones y un aumento de las cuotas de la hipoteca.

¿Qué ocurre con mi préstamo?

Al igual que en el caso de la hipoteca las condiciones del contrato (cuotas, intereses, periodicidad y duración) no pueden ser modificadas hasta su finalización, pero sí pueden serlo las de los productos vinculados al préstamo. Igualmente si una cuenta corriente asociada al préstamo se utiliza únicamente para pagar el mismo las condiciones no deben variar .

Soy accionista de Bankia, ¿cómo me afecta?

Condiciones a la fusión

Los directivos de Bankia y CaixaBank reconocían al anunciar la operación que se completa este viernes que “toda fusión genera duplicidades”, aunque por el momento no se conocen oficialmente cómo afectará a las plantillas (más de 46.000 empleados) ni al número de sucursales (entre ambas suman cerca de 6.500). Lo que sí se anunció el pasado enero, en la presentación de los últimos resultados de Bankia como entidad independiente, fue que el proceso de cambio de marca en las oficinas se iniciaría tras la integración de las compañías y que durará entre tres y cuatro meses .

Compromisos de CaixaBank

Ante esta situación, CaixaBank se ha comprometido a no abandonar, salvo en supuestos excepcionales sujetos a autorización previa de la CNMC, ningún municipio en el que actualmente esté presente una de las partes y no haya ninguna oficina competidora, para evitar la exclusión financiera en los municipios. Además, en los códigos postales en los que quede en situación de monopolio, no podrá cambiar las condiciones y términos que los clientes de Bankia tengan actualmente suscritos en sus productos durante un periodo de tres años.