El 'boom' del alquiler de barcos como alternativa para las fiestas de los jóvenes

De los pisos turísticos se ha pasado al alquiler de barcos. En la mayoría de los casos exige la presencia de un patrón, puesto que no todo el mundo dispone de licencia para manejar una embarcación. Pero eso no frena el auge que están teniendo estos negocios .

Antes de la pandemia, este servicio era más propio de extranjeros que buscaban navegar y disfrutar de la vida en el mar. Pero ahora domina el alquiler a jóvenes que no les importa quedarse en un lugar alejado de puerto para dar rienda suelta al desenfreno con menos opciones de ser detectados por la policía .

“A mí no me interesan en absoluto, yo busco gente tranquila, pero no puedo poner filtros duros para seleccionar a los que están entrando, porque tenemos que seguir viviendo”, ha reconocido un empresario de este sector al diario la Región de Murcia.