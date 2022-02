La brecha digital no es solo bancaria: menos del 10% de los mayores sabe concertar una cita médica por la 'web'

El caso es que no había prácticamente datos. La encuesta del INE sobre equipamiento, acceso y uso de servicios digitales no incluyó hasta 2019 a la población de más de 75 años. “¿Cómo no se contemplaba que los mayores tenían algo que decir al respecto? Esto mismo puede estar ocurriendo en muchas más dimensiones de la vida cotidiana”, apunta López Sabater. “Si no tienes datos, no puedes diagnosticar el problema, ni tomar decisiones o diseñar soluciones”.