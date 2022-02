Más sustos para el bolsillo: los precios de los carburantes seguirán en máximos los próximos meses

Pero el asunto no está para bromas, porque tras el alza de los precios del gas (y la electricidad) en 2021, ahora el encarecimiento de los combustibles está también batiendo récords. La gasolina acaba de marcar su precio más alto de la historia en nuestro país, situándose esta semana en los 1,558 euros el litro y superando el máximo que había marcado la anterior. También el gasóleo, ha subido hasta los 1,444 euros e iguala el precio histórico que había alcanzado en septiembre de 2012.

Lo que explica esta escalada es el ascenso vertiginoso de los precios del petróleo . El barril de Brent, de referencia en Europa, ha tocado este viernes los 94 euros, un nivel que no alcanzaba desde 2014.

Y parece que no habrá alivio para los consumidores a corto plazo, porque los expertos consideran que no se avistan bajadas significativas en los próximos meses. “Aunque no hay unanimidad en el nivel que podría alcanzar el crudo esta primavera, sí la hay en que estamos en una tendencia alcista”, dice Frederic Mertens, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Europea de Valencia.