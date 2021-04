Las 35.000 familias vulnerables a las que Endesa condona su deuda en Cataluña: "Es una gran noticia"

Los afectados son, según la entidad, de un perfil muy amplio: "Hay muchas familias monoparentales que se han quedado sin trabajo o que un único sueldo no alcanza para cubrir las necesidades básicas", explica. En cambio, la cantidad de personas de la tercera edad es menor pero no porque puedan hacer frente a los gastos: "A esta franja de población les cuesta mucho contraer deudas pero no porque no sean vulnerables, sino porque antes renuncian a comer que a pagar la factura", lamenta.