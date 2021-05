Tengo una tarifa de la luz en el mercado libre, ¿cómo me afectan los cambios del recibo?

Si esta modificación se aplicará directamente a los consumidores con tarifa regulada, para los 16 millones de hogares en el mercado libre no será exactamente igual. Los hogares que hayan contratado una tarifa directamente con su eléctrica no notarán automáticamente los cambios de la nueva factura.

La división de la luz a partir de ahora entre tres franjas horarias (valle, punta y llana) de la nueva factura está relacionada con un cambio en una parte de la factura eléctrica que se denomina los peajes . Como cambian los peajes, se han creado estas tres franjas. Esos peajes se aplican a toda la electricidad que se comercializa, tanto a los que están en el mercado regulado como a los que están en el libre. Por lo tanto, las empresas que comercializan la electricidad en el mercado libre también tendrán estos nuevos tramos , que repercutirán o no al consumidor o los adaptarán con nuevas ofertas. Eso es lo que está por ver todavía.

“Todas las comercializadoras tienen que repercutir los cambios, subir o bajar la factura en la proporción que corresponda, pero tienen libertad para aplicar los nuevos tramos horarios o mantener la situación anterior” , asegura la OCU en una nota informativa. Esta asociación de consumidores expresa su preocupación cuando quedan menos de 15 días para que se estrene la nueva factura: "la mayoría de los consumidores no ha recibido ninguna información personalizada de cómo se va a modificar su tarifa”.

Es probable que algunos usuarios tengan un contrato de permanencia en su actual tarifa de la luz, como sucede con los contratos de telefonía. Estos consumidores mantendrán sus actuales condiciones y hasta que no venza esa permanencia (que puede ser de hasta un año) su compañía no le trasladará las novedades. Así lo reconoce la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica, (AELEC).

Algunas compañías permiten en la actualidad que un usuario elija las ocho horas del día que quiere que le salga más barato el consumo. ¿Eso desaparece? No . Ni esa ni ningún otro plan o promoción. “Las compañías pueden mantener su política comercial, con sus propias ofertas, pero además ahora verán que hay otras señales de precios”, apuntan desde AELEC en referencia a los tres tramos horarios que rigen las nuevas tarifas. A las comercializadoras les saldrá más barato vender la energía a las tres de la madrugada, por lo que podrían lanzar una oferta adaptada a ese horario y sería la misma señal que se lanza al resto del mercado, que de madrugada la luz será siempre más barata.

“Es posible que la oferta final de la comercializadora sea que todo se queda igual” , defiende Enrique García. El portavoz de la OCU es tajante: “Exigimos que los cambios se hagan con transparencia y que las empresas no aprovechen para modificar los contratos en perjuicio de los consumidores en el mercado libre”.

Cambiar del libre al regulado

FACUA recomienda a los consumidores que están en el mercado libre que se cambien al regulado. “A medio plazo en el regulado se paga menos que en el libre. Hay momentos puntuales que no, pero si te vas a una media semestral el consumidor sí paga menos”, según Rubén Sánchez, secretario general de esta asociación de consumidores.

FACUA rechaza frontalmente los cambios en la factura a partir de junio. “No dudamos de las buenas intenciones del Gobierno. Es cierto que si tengo coche eléctrico me saldría más barato cargarlo de madrugada. Y si tienes un acumulador en casa, también, pero la mayoría no tenemos no tenemos ninguna de las dos cosas”, según Sánchez.