Los competidores turísticos de España pisan el acelerador para recuperar a los viajeros

Grecia, Chipre y Malta. Estos tres países han anunciado ya la fecha exacta en la que esperan empezar a recuperar la movilidad de los turistas internacionales. Los tres son competidores de España, que todavía no ho ha marcado un día exacto para recibir a viajeros extranjeros. Se habla de que en “junio” estará todo listo, pero sin más concreción.

Grecia, Chipre y Malta toman la delantera

España, con certificado digital covid en junio

En la cumbre de la World Travel and Tourism Council, celebrada a comienzos de semana en Cancún, el secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés, aseguró que aunque el certificado digital "no es una varita mágica", da certezas y proporciona seguridad, porque el turista sabe que podrá viajar si está vacunado, tiene un test negativo en caso de no estar inmunizado o se ha recuperado de la enfermedad".