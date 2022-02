El conflicto de Ucrania enfría la esperanza de que los precios de la energía bajen este año

Esa prima de riesgo se explica porque Rusia no es cualquiera en el mercado energético, sino uno de uno de los tres principales productores de petróleo y gas del mundo . Cualquier tensión que le afecte repercute en los precios y, a continuación, en la factura de la luz o el precio de la gasolina.

Aunque no solo la crisis en Ucrania es la responsable del aumento del precio del petróleo. Tras el parón económico provocado por la pandemia, ha habido una recuperación rápida de la demanda y la oferta no ha tirado en la misma medida. Estados Unidos ha reducido su producción de fracking y la OPEP está aumentando solo con cuentagotas los barriles que pone en el mercado, 400.000 más al mes, que no siempre llegan..