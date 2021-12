Si eres positivo o contacto estrecho puedes reclamar el reembolso de viajes o espectáculos en 14 días

El derecho a la devolución existe, aunque la realidad está siendo otra bien distinta. Lo confirma a NIUS una de las afectadas, Elisa. Ella había sacado tres billetes de tren para viajar por Nochebuena con sus dos hijos, pero justo antes de partir, se enteró de que uno de sus pequeños era contacto estrecho de un positivo y tuvieron que confinarse. "Anulé los billetes de Renfe y reclamé su importe sin éxito. Me exigían un certificado médico, pero mi hijo era negativo y se había hecho el test de antígenos en casa, así que no lo teníamos", detalla. "Llamé al centro de salud y lo solicité pero como están saturados no me daban cita. Al final he terminado perdiendo casi 250 euros", lamenta Elisa.