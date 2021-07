El covid acelera el sorpaso en los medios de pago: los españoles prefieren la tarjeta al efectivo para comprar

Como en muchos de los cambios que hemos experimentado a lo largo del último año, la cuestión clave es si éstos son permanentes o temporales. En el caso de los medios de pago parece que no hay mucha marcha atrás. "Casi un 70% de los españoles y un 61% de los comercios que han modificado sus hábitos apuntan a que los mantendrán en el futuro próximo", según la encuesta del BdE.

Hay otro tipo de hábitos que parece que el covid no ha alterado: no varía significativamente el número de españoles que guarda dinero fuera de su banco. La mitad de los encuestados declara que tiene más de 500 euros fuera de su cuenta bancaria. El porcentaje de 2020 es muy similar al de años anteriores. ¿Lo guardan en casa, debajo del colchón o en una caja fuerte? La encuesta no llega a tanto detalle.