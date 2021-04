Del "desastre" de Asturias a la "satisfacción" de Madrid, cara y cruz de la hostelería en Semana Santa

Nunca una Semana Santa había resultado tan desigual para el sector de la hostelería, y eso que este año el tiempo no ha tenido nada que ver. El confinamiento perimetral de las Comunidades Autónomas y las diferentes limitaciones impuestas por cada una de ellas han marcado el resultado de cada territorio durante estas fiestas. “ La actividad ha sido muy desigual y muy poco homogénea . En algunos lugares se ha trabajado como nunca (en la pandemia) y en otras ha sido un desastre”, valora José Luis Yzuel, presidente de Hostelería de España.

“Madrid, Cataluña y País Vasco, las comunidades con mayor población y que son las que aportan más viajeros en estas fechas han resultado beneficiadas por la limitación de la movilidad”. Por el contrario, todo lo que han mejorado estos territorios lo han notado para mal los colindantes. “En sitios donde la semana Santa es muy potente y depende del exterior, este año no ha existido. Ha sido un desastre. Ha sucedido en Toledo, o en Valladolid donde la hostelería apenas ha facturado un 30% de lo que haría un año normal”, explica Yzuel.

La “no Semana Santa” de Asturias

Es lo que ha ocurrido en Asturias, donde la patronal hostelera Otea, no se atreve ni a calcular el desplome de la actividad respecto a otra Semana Santa previa a la pandemia. Allí toda la actividad hotelera no esencial ha permanecido cerrada. Eso significa que esa comunidad no podía recibir ni las visitas de otros turistas nacionales, ni su propia población podía pernoctar en ningún alojamiento turístico.