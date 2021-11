Cuatro de cada diez compras del 'Black Friday' y del 'Ciber Monday' se devuelven

Lo dice una encuesta sobre consumo. Casi la mitad de los artículos que se compraron por el "Black Friday" y los que se adquirirán en "Cyber Monday" regresan a los estantes. Sobre todos si se trata de prendas de moda. Son las que más se devuelven. "Ni me lo probé. Lo cogí y no me gusta ni me sirve", asegura una joven sevillana que espera en la tienda para devolver lo que compró.