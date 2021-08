Diez días de agosto dejan cinco máximos en el precio de la luz

No solo eso, Jorge Morales asegura que también los elevados precios que se han registrado en los últimos días se deben a la actuación de las empresas hidroeléctricas. “A diferencia del resto de centrales pueden almacenar electricidad en forma de agua embalsada y los titulares de estas centrales hidroeléctricas no ofertan al precio de su coste sino con lo que llaman el precio de coste de oportunidad, es decir, calculan que tecnología entraría en el mix energético si no lo hicieran ellas (el gas) y lo ofertan a ese precio. Por eso, el precio del gas es el que acaba marcando todos los demás, directa o indirectamente”.