A Victoria le condonan la deuda que tenía con Endesa: "Tuve que elegir comer primero"

Con una pensión mínima y acogiéndose a un bono social, no lograba pagar sus facturas y la deuda ascendía a mil euros: "Nunca se me ha ocurrido encender la calefacción"

Es una de las 3.500 familias a las que el acuerdo entre la Generalitat catalana y la compañía beneficia: "Vives diariamente con ello en la cabeza"

Tras seis años de la aprobación de la ley catalana contra la pobreza energética, pone fin a su calvario con Endesa, pero no con Naturgy, a la que también debe 1.000 euros

Aún lo está "digiriendo". Son mil euros, pero supone un mundo para quien sufre los efectos de la pobreza energética, como Victoria. Ha tenido que aprender a vivir con dicha deuda, que se le ha ido acumulando y que Endesa le reclama desde que no pudiera pagar sus facturas en 2016. "Vives diariamente con eso en la cabeza que no te deja dormir", lamenta Victoria Carrillo, quien tras cinco años y tras serios problemas psicológicos, se ha quitado un peso de encima: la Generalitat de Cataluña y Endesa han acordado condonar la deuda de un total de 38 millones de euros a 3.500 familias, entre ellas, la suya.

Lo hicieron el pasado 29 de marzo, ante la expectación de esta barcelonesa residente en el socialmente complejo barrio de La Mina, en Sant Adrià del Besòs (Barcelona). Con 53 años, vive sola, tiene fibromialgia, fatiga crónica, disminución auditiva y visual, depresión y, a raíz de la deuda, ansiedad. "Tengo una pensión mínima, no puedo trabajar por mi discapacidad y, cuando me separé, dejé de recibir pensión alimenticia: es entonces cuando empezó todo", lamenta. De hecho, llegó el momento en el que tuvo que elegir entre dos opciones que no deberían admitir discusión, y lo hizo: "Tenemos que comer primero".

En su casa hace años que "no entra carne de ternera, pescado tampoco", pero no le ha faltado la comida que necesitaba: "Hacía una olla con un kilo de macarrones y, hasta que no se terminara, nada más". Durante un tiempo, recibía ayuda económica de su hermano, hasta que "ya no me pudo ayudar más", mientras Endesa tenía un informe que acreditaba su vulnerabilidad y, no obstante, se sucedían las cartas y las llamadas de aviso por impago; de estas últimas, hasta cinco diarias y a cualquier hora. "Dejé de responder porque ¿qué voy a hacer? ¿Enfadarme con esa persona que es un trabajador?".

Calefacción, lo justo. "Tengo, pero nunca se me ha ocurrido encenderla para que me suba el consumo, llevo años sin usarla y me mantengo con una estufita que pongo un rato a última hora; el resto, mantas", explica, mientras atiende a NIUS sentada en el sofá, con una manta por encima y la televisión apagada: "Me pongo algún programa por la noche, pero ya está". Redujo la potencia contractada, se cambió al mercado regulado y se acogió a un bono social de la compañía, que le rebajó la factura de unos 40 euros a unos 30; "insuficiente", resume Victoria.

Seis años después

Las facturas impagadas empezaron a acumularse meses después de que el Parlament de Cataluña aprobara la ley 24/2015 de medidas urgentes contra la pobreza energética. A pesar de lo urgente, tal y como recoge el nombre de la misma, seis años ha tardado en llegar el acuerdo entre la administración catalana y Endesa. Un acto al que Victoria asistió desde la calle, acompañada por sus compañeros de la Aliança contra la Pobresa Energètica (APE).

Avui és un dia especialment luminós per les 35.000 famílies que s'aixequen #LliuresDeDeutes per les factures pendents. El conveni entre @Endesa i @Govern obliga a l'elèctrica a dedicar part del seus milionaris beneficis a eixugar els deutes per viure sense #NiSetNiFredNiFoscor pic.twitter.com/amR6UpIfXK — Aliança contra la Pobresa Energètica (@APE_Cat) March 29, 2021

"La señora Endesa se ha resistido mucho, no tiene humanidad… solo piensa en la riqueza y tendría que darles un poquito de vergüenza", reflexiona ella, una de las 35.518 beneficiarias del pacto: "Somos clientes vulnerables, pero clientes y personas al fin y al cabo, y ellos tienen miles de millones de euros de ganancia, es que es muy fuerte". Así lo cree Victoria, que ha hecho "más terapia" en la APE que en el médico, al que acude habitualmente por el control de su medicación. "Nos reunimos varias veces al mes y ahí he sacado mis problemas, he conocido a otras personas en mi situación con la que hemos hecho piña y hemos podido luchar hasta llegar al pacto".

Precisamente y después de todo, se siente empoderada, se siente "persona, con derechos”, algo que la pobreza energética le había arrebatado, lamenta. Por eso, es capaz de atender a este diario: "Me costaba mucho hacer este tipo de entrevistas porque tenemos el estigma del qué dirán, pero llega un momento en el que te das cuenta de que hay que quitarse esa tontería, exponerse y sacar este tema a la luz".