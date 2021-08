Energía, costes, impuestos: cómo puede el Gobierno reducir la factura de la luz

No hay varitas mágicas para bajar el precio de la luz. Lo dicen los expertos en el sector eléctrico y la máxima responsable del Gobierno en este asunto. Teresa Ribera ha reconocido esta semana la impotencia del Ejecutivo para poner límite al precio desbocado de la energía eléctrica . Los cinco máximos registrados entre el 9 y el 13 de agosto se deben al encarecimiento del precio del gas en los mercados internacionales y de los derechos de emisión del CO2, dos aspectos sobre los que el Gobierno no tiene ninguna capacidad de decisión.

Tampoco ayudará a que los precios regresen a niveles más bajos el fin de la ola de calor ni del verano. Los mercados de futuros auguran que la luz seguirá en máximos durante los próximos meses y, en principio, no se vislumbran descensos significativos hasta febrero de 2022.

Este anuncio, del que no ha ofrecido más detalles, abre diferentes posibilidades, según los expertos:

“Con el sistema que entró en vigor el 1 de junio se reorganizó para que quienes consumen en hora punta paguen más, pero el importe de los costes no se ha tocado. Y una posibilidad es hacerlo. Por ejemplo, si el Estado asume la deuda acumulada del déficit tarifario, o si asume todo el coste de la ayuda a la generación no peninsular, esos costes disminuyen y la factura también ”, explica José Luis Sancha, autor del libro ‘Presume de entender (a fondo) las facturas de la luz y el gas’.

Se trata de una opción que introduce cambios en la tarifa pero que no afecta para nada al mercado. “Este sigue con las mismas reglas y los mismos costes, que son los que son”, asegura.

“Todo lo que sea fijar precios va a acabar yendo en contra del consumidor. Porque cuando se fija un precio no se hace con los niveles actuales, sino más altos para tener un margen de seguridad . Volver a ese estándar significa que volveríamos a pagar de más”, opina Francisco Valverde, responsable de Renovables en Menta Energía.

Para intentar contrarrestar el alza de los precios, el Gobierno ya aprobó a finales de junio la reducción del IVA de la factura del 21 al 10% y la supresión temporal del impuesto de generación eléctrica. Las últimas subidas de los precios se han comido ya esos ahorros, pero los expertos creen que hay margen para ir más allá. “Hemos bajado un montón de impuestos, pero eso no quiere decir que no quede recorrido. El impuesto eléctrico del 5%, que se creó para subvencionar el carbón, no se ha tocado”, recuerda Valverde.