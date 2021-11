Los españoles dudan del "gran apagón": el 70% cree que no habrá problemas de electricidad en invierno

Varios días de oscuridad y estrecheces: ni luz, ni calefacción, ni agua... y todo lo que conlleva. Esa la situación apocalíptica que se ha filtrado en el imaginario colectivo ante la crisis energética que sufre Europa . Pero, parece que en España prima la sensación de que el "gran apagón" eléctrico no llegará este invierno .

El 70,2% de los españoles cree que no se producirá, de acuerdo con el último barómetro de GAD3 para NIUS. Solo un 22,5% de los encuestados piensa que este escenario es factible -el resto no valora la situación o no contesta-.