La falta de cereales por la guerra: “Sin ellos, no tendremos ni carne ni leche porque los animales morirán”

La situación es muy preocupante también para España. Rusia no es nuestro mercado, pero Ucrania, sí. El 40% del cereal que llega a España proviene de este país; es su principal proveedor, seguido de Brasil y Francia. "España pierde ahora a Ucrania como proveedor y nosotros tenemos unas existencias limitadas de cereal, que no dan para el enlace de campaña, en mayo-junio, que es cuando cosechamos", explica José Manuel Álvarez, secretario general de ACCOE (Asociación Comerciantes del Cereal y Oleaginosas).

Pero, ¿cuáles son las consecuencias de no tener suficiente cereal? ¿qué implicaciones tiene esto? "Si realmente no somos capaces de encontrar otros proveedores, sería el fin, una hecatombe, porque los animales morirían. Los cereales se necesitan básicamente para el pienso", asegura Álvarez. "El 80% del cereal que se ve en el campo termina en la tripa de un animal: o bien para el ganado, o bien para el perrito que tienes en casa. Si te cortan el cereal, no solo no vas a dejar de comer pan, tampoco vas a comer carne ni leche porque no va haber animales".