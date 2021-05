No hay turistas, de momento, para tantos hoteles abiertos

La reapertura de la movilidad entre comunidades hace que algunos hoteleros vean el vaso medio lleno. Otros lo ven medio vacío. Todo depende de la zona del país donde tenga sus alojamientos. Victoria Puche, está en este segundo grupo. “Estamos siendo muy cautos, se va a alentar el turismo nacional pero eso no permite salvar los números”, asegura la presidenta de la Asociación Provincial de Hoteles de Alicante (APHA) y añade: “no se salvarán sin el turismo internacional que no se ha reactivado nada”. En la Costa Blanca el 40% de las visitas son de ciudadanos británicos. Por eso el sector considera una mala noticia que Reino Unido no haya incluido a España en mayo en su lista de destinos verdes para viajar seguro.