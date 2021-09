El Gobierno aprueba su plan de choque para que la luz sólo suba cinco euros al mes este año

Se esperaban más rebajas de impuestos en la factura de la luz y otras medidas para frenar la subida de la electricidad, pero no se contaba con un ataque tan directo a las eléctricas. " Vamos a detraer esos beneficios extraordinarios que están ingresando. Se lo pueden permitir y lo vamos a redirigir a los consumidores ", anunciaba el presidente del Gobierno este lunes en una entrevista en TVE.

Pedro Sánchez calificada estos ingresos de las eléctricas por el elevado precio del gas de "no razonables". Además el presidente adelantaba también que se tocará el impuesto a la electricidad y se bajará del 5,11% al 0,5%, el mínimo que permite Bruselas.

Con este plan de choque, según las cuentas del Gobierno, se pretende conseguir que la factura no se encarezca más de cinco euros mensuales en 2021 , respecto a los 50 euros que, según ellos se pagaba de media hasta ahora.

Estas medidas tendrían que servir para que el Gobierno cumpliera el compromiso que ha reiterado de nuevo Pedro Sánchez este lunes: que los ciudadanos no paguen a final de año más por la luz que en 2018. El cumplimiento de este objetivo no será fácil de examinar ya que no existe un criterio único sobre cuál es el consumidor medio y cuál el importe de su recibo de la luz.