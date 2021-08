El Gobierno considera "escandaloso" el vaciado de la presa de Ricobayo por parte de Iberdrola

El Gobierno está investigando el vaciado de la presa de Ricobayo (Zamora), gestionada por Iberdrola, que se encuentra al 12% de su capacidad, cuando hace solo cuatro meses rozaba el 95%. Así lo ha anunciado la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica que ha asegurado que es "escandaloso" el vaciado de un embalse en seis semanas . "Nos hemos puesto en contacto con la compañía. Esto es lo que no podemos permitir que ocurra", ha señalado en el programa 'Al Rojo Vivo'

Ribera ha explicado que esta situación tiene que ver con las cláusulas concesionales, que probablemente no preveían una intervención para garantizar caudales ecológicos y mínimos en los embalses, sino un volumen de agua concesionado al año. "Por eso la empresa justifica que están cumpliendo con todos los requisitos y esto me parece escandaloso. Esto es legítimo, pero no es razonable", ha remarcado.