El Gobierno da un vuelco al mercado eléctrico para rebajar en 4.000 millones el recibo de la luz

Todas las centrales que produzcan electricidad este miércoles cobrarán de media 172 euros por cada megavatio/hora. El sistema no cambiará: se seguirá pagando al precio del último kilovatio que entra en el sistema, el más caro. Ese precio lo fija directa (o indirectamente) el gas.

Desde el Gobierno se insiste en que este ajuste es legal y la filosofía en la que se basa está avalada por el marco europeo. Pero no se puede descartar que las empresas recurran y la cuestión acabe en los tribunales. ¿Y si pierde el Estado? "De momento aliviamos a los consumidores, a las pymes...", opina Tornabell. "Tampoco creo que pleiteen todas las eléctricas. Algunas se han beneficiado más que otras de esta situación".

Pero son los Gobiernos los que se quedan el dinero de las ventas de estos derechos de emisión. Hacienda no contaba con ingresar tanto este año. Así que los 900 millones de más que le 'han caído del cielo' se inyectarán en el sistema para abaratar un poco más la luz.

Se espera que el precio no sea tan desastroso como el del pool, sino más "razonable", según el Gobierno. "El resultado dependerá del volumen subastado en relación con la demanda de los agentes que puedan participar", opina Fabra. Este mecanismo no garantiza precios muy diferentes si no se diseña bien, según esta experta.