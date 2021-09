El Gobierno incluirá en el recibo de la luz las rebajas que espera aprobar el próximo martes

Por mucho que los miembros de Gobierno insistan en que una cosa es el precio mayorista de la energía y otra el recibo de la luz, lo primero sigue deslumbrando a lo segundo. Las continuas noticias de incrementos en la subasta diaria ocupan tal espacio en los medios que el mensaje de que eso no se traslada directamente al recibo de cada usuario no termina de cala r. Por eso, hace ya semanas, el Ejecutivo se puso a mirar cómo podía rebajar el impacto de esas subidas mayoristas.

También tiene margen en el impuesto a la electricidad, que tiene en la actualidad un tipo del 5,11% y que no se ha tocado todavía. La UE fija para ese impuesto unos mínimos, así que no es suprimible, y tiene la dificultad añadida de que su recaudación termina en las arcas de las comunidades autónomas, con lo que habría que compensarlas.

Los continuos incrementos del coste de la generación de electricidad se han convertido este verano en un desgaste diario para el Ejecutivo. Desde el punto de vista político, su socio ha estado reclamando medidas e intervenciones en el sistema de formación de precios. En la oposición han recordado a Sánchez los días en los que él desgastaba a Rajoy por el mismo asunto. En los medios, la luz se ha convertido en el tema estrella de azote al Gobierno. En momentos de acoso, la vicepresidenta Ribera ironizaba con que la única posibilidad era ir a pedirle a Putin que no subiera tanto el precio del gas. El Gobierno quiere revertir esa situación de agobio e intenta, no sólo “hacer algo”, sino que los ciudadanos comprueben en sus facturas que, aunque los medios hablan de continuas subidas, no le afectan a su bolsillo, al menos, en la misma proporción.