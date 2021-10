Algunas familias de Burgos ganan la batalla a Hacienda por las ayudas por discapacidad

Más de medio centenar de familias de Burgos que tienen hijos discapacitados, ya respiran más tranquilas. La Agencia Tributaria les ha dado la razón y reconoce la dependencia económica de sus descendientes . Esto implica que da por buenas las desgravaciones en el IRPF que se realizaron en los últimos cinco años y que no tendrán que devolver el importe de esos beneficios fiscales.

Y no son cantidades pequeñas, en algunos casos se trataba de 1.000 euros, en otros de 7.000 y en algunos de hasta 20.000, dependiendo del total de los años liquidados en las comprobaciones que Hacienda está realizando en Burgos desde la pasada primavera.

Estos requerimientos han provocado, según las asociaciones que trabajan con las personas con discapacidad, gran preocupación en sus familiares. En su mayoría son personas mayores que no entendían los requerimientos de Hacienda ni se veían capaces de presentar recibos de gastos realizados desde 2016.

Tras la comprobación de los expedientes, la Agencia Tributaria ha acabado dando la razón a más de la mitad de las familias afectadas. Algo menos de una cuarta parte de los casos están aún en trámite, y en torno a una veintena han acabado en liquidación . Se trata de casos, dicen fuentes de Hacienda, en los que no se han aportado pruebas que demuestren que existe dependencia económica del minusválido respecto a las familias. “Se han resuelto reclamando la devolución de las bonificaciones y en ningún caso se está aplicando sanción ”, añaden.

“Lo que yo no sé es como la gente ha conseguido justificar gastos de 2016”, lamenta mientras enumera muchos de los pagos que afronta con su familia y que no están cubiertos en la residencia de su hermano, por la que paga casi toda su pensión no contributiva. “Hay muchísimas cosas: ropa, calzado, médicos, campamentos especiales…”